Schalke startet mit souveränem Sieg in Rückrunde – 2:0 gegen Gladbach

Die Mannschaft von Trainer David Wagner besiegte am Freitagabend im Auftaktspiel den Tabellen-Zweiten Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (0:0) und kletterte zumindest für eine Nacht an Revier-Rivale Borussia Dortmund vorbei auf den vierten Rang. Nationalspieler Suat Serdar (48. Minute) und Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch (58.) erzielten vor 62 271 Zuschauern die Tore für Schalke. Gladbach musste im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen. Sollte der FC Bayern am Sonntag bei Hertha BSC gewinnen, würde die Borussia vorerst auf Rang drei zurückfallen.