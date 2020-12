Sanna Lüdi denkt nicht ans Aufhören: die 34-Jährige steht nach Verletzungen wieder einmal vor dem  Neuanfang

Es ist unglaublich. Sanna Lüdi geht bereits in ihre 13. Saison als Skicross-Athletin. Davon konnte die 34-jährige erst eine überhaupt durchfahren. Über die Jahre wurde die Oberaargauerin wiederholt von Verletzungen aufgehalten. Ob Hirnerschütterung, Kreuzbandriss oder Schienbeinbruch: Lüdi blieb von nichts verschont. Immer wieder kämpfte sie sich zurück an die Weltspitze. Immer wieder fuhr sie stark und durfte bisher zehn Podestplätze feiern. Der letzte Erfolg datiert vom Februar 2019. Jenem Jahr, in dem sie zum ersten Mal die ganze Saison bestreiten konnte. Ein paar Wochen zuvor wurde sie an der Weltmeisterschaft in Solitude (USA) vierte und verpasste das Podest nur knapp.

Wieder drei Verletzungen im Jahr 2020 Das Glück hielt nicht lange an. Im Dezember letzten Jahres kam der nächste Schock: Lüdi stürzte in Val Thorens in Führung liegend. Die Diagnose: Teilabriss am Innenband des linken Knies. Sechs Wochen wäre sie ausgefallen. Wäre? Es sollte schlimmer kommen. Lüdi verspürte auch Schmerzen im rechten Knie. Tatsächlich ergab eine MRI-Untersuchung, dass das Aussenband in diesem Knie kaputt war. Aus einer Operation wurden zwei, aus sechs Wochen out wurden sechs Monate. Die Verletzungsmisere sollte im Jahr 2020 aber gar noch weiter gehen. Als sie im Sommer genesen in die Ferien reiste, kugelte sie sich beim Surfen die Schulter aus. Erst Ende August stand sie wieder auf Ski. Und dann Mitte Oktober: im Training ein Sprung, eine unkontrollierte Armbewegung und wieder kugelte die Schulter aus. Die Olympischen Spiele 2022 in Peking als Ziel Nun wartet der Saisonauftakt. Die Heimrennen in Arosa. Seit Oktober bestritt Lüdi keine Schneetrainings mehr. Der Kraftraum war ihr zu Hause. Ist sie bereit? «Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich so gut vorbereitet, wie ich es nur sein kann», sagt Lüdi. Wie sie sich ständig immer aufrappelt und positive Energie findet, musste sie über die Jahre hinweg lernen. «Ich versuche heute Tag für Tag Positives und kleine Ziele zu finden, statt mich am grossen Ganzen zu orientieren. Ich sage mir etwa: heute will ich einen Apfelkuchen backen.» Dass sie immer wieder den Weg zurückgefunden hat, verdankt sie aber auch ihrer Liebe zum Skicross. Lüdi sagt:

Früher bin ich Alpin gefahren und habe es auch geliebt. Das Gefühl beim Skicross ist aber nicht vergleichbar. Das Gegeneinander auf der Strecke löst so viel Adrenalin in mir aus. Ich komme immer mit einem breiten Grinsen ins Ziel.

In der bevorstehenden Saison und beim Rennen in Arosa gehe es für sie vor allem darum, Routine zu gewinnen. Denn ihr grosses Ziel sind die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Da will sie triumphieren, mit 36 Jahren. «Und wenn es an Olympia gut läuft, will ich auch dann nicht ans Aufhören denken.» Smith und Regez streben Gesamtweltcup-Sieg an Neben Sanna Lüdi startet die Schweiz mit zahlreichen ambitionierten Fahrerinnen und Fahrern in die Saison. Zum Auftakt fehlen einzig Olympia Silbermedaillen-Gewinner von 2018 Marc Bischofberger, Arosa-Sieger von 2016 Romain Détraz und die talentierte 21-jährige Sixtine Cousin. Alle verletzt.

Die heissen Eisen im Schweizer Team in diesem Jahr sind Fanny Smith und Ryan Regez. Vergangene Saison belegten beide den zweiten Rang im Gesamtweltcup. Während Smith schon über Jahre zu den weltbesten Frauen gehört, zeigte Regez zuletzt vermehrt sein Potenzial. Das Ziel der beiden für diese Saison ist klar: «Den Gesamtweltcup gewinnen.» Hinzu kommen Ambitionen an der WM, wenn denn eine stattfindet. Die im Februar vorgesehene Freestyle-WM in China wurde nämlich vor kurzem abgesagt. Doch die FIS soll bereits einen Ersatztermin und -ort suchen.