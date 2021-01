Saisonaus: Skifahrerin Luana Flütsch zieht sich Kreuzbandriss zu

(frh) Für die Schweizer Skifahrerin Luana Flütsch ist die Saison bereits zu Ende. Die 25-jährige Bündnerin verletzte sich am Dienstag beim Europacup-Super-G in Zinal und zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk zu. Wie Swiss Ski mitteilt, soll die B-Kader-Athletin am Freitag operiert werden.