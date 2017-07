Als ich am Abend zuvor in der Osteria San Lorenzo Besitzer Ghigo Berni, einem Freund von Boris Becker, bei einem Glas Rotwein erzähle, dass ich noch nie auf Rasen gespielt habe, staunt er. Auch die kolumbianischen Barkeeper und die polnischen Kellnerinnen können nicht glauben, dass im Federer-Land nicht auf Rasen gespielt wird. So exklusiv die Unterlage bei uns ist, so normal ist sie auf der Insel. Allein in London gibt es Hunderte von Rasenplätzen.

3. Schnell, schneller, Rasen

Ebenfalls am Tag vor meiner Rasen-Premiere treffe ich auf der Terrasse vor der Players Lounge Yves Allegro an, der im Doppel mal die Nummer 32 der Welt war und drei Turniere gewinnen konnte. Eines davon 2005 in Halle auf Rasen an der Seite von Roger Federer. Wie übrigens auch Martina Hingis sagt Allegro: «Es ist ein Märchen, dass Rasen schneller ist. Der grösste Unterschied zu den anderen Belägen ist, dass der Ball auf Rasen weniger hoch abspringt. Darum musst du immer tief in die Knie.»

Die Highlights der Partie zwischen Federer und Dimitrov: