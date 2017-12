Putin verzichtet nun auf einen kompletten Olympia-Boykott Russlands.

Herr Putin ist bereit, die Chance zu packen, die ihm das IOC eröffnet hat. Mit gutem Grund: Es geht ihm um den Sport in Russland. Er kann nur jenen Zweig wieder aufbauen, der gesund ist. Dafür braucht es saubere Athleten.

Im Bericht schreibt die Kommission von einem Betrugsschema, das es in dieser Art noch nie gegeben habe und das «ausserordentlichen Schaden» an der Integrität des IOC angerichtet habe. Ein harter Satz.

Dieser Satz ist wahr. Ein Fragezeichen machte ich nur beim Begriff «noch nie da gewesen». Vor dem Hintergrund der Ereignisse in der ehemaligen DDR, über die wir uns ebenfalls orientieren liessen, ist dieses Wort wohl falsch.

Sie gerieten in einen neuen Kalten Krieg zwischen Russland und den USA. Realisierten Sie das?

Ich hatte nie einen Druckversuch.

Weder aus Russland noch den USA?

Es gab Hacker-Angriffe. Doch wir hatten Sicherheitsmassnahmen getroffen, bevor wir unsere Arbeit aufnahmen. Zudem war es schwierig, an Beweismittel zu gelangen.

Sie waren ja Verteidigungsminister.

Genau. Der Nachrichtendienst war mir unterstellt. Während unserer Arbeit erhielten wir Hinweise auf Aktivitäten. Auch das IOC hat eine Sicherheitsorganisation.

Aktivitäten? Hackerangriffe? Oder wurde Ihr Telefon abgehört?

Es waren Leute in der Schweiz.

Russische Spione kamen in die Schweiz?

Wie funktionieren Nachrichtendienste? Wir leben nicht im Paradies. Während einer Wada-Konferenz befand sich eine Delegation eines russischen Nachrichtendienstes im selben Hotel. Das machte uns klar: Wir sind ein konkretes Angriffsziel.

Was kehrten Sie vor?

Das Übliche. Die Sekretärinnen arbeiteten auf Computern, die nicht am Netz angeschlossen waren und sich in einem geschlossenen Kreis befanden. Die Rollläden unseres Büros waren geschlossen, Sitzungszimmer und Vorgärten überwacht. Es wurde regelmässig auf Abhöranlagen untersucht. Wir nahmen keine elektronischen Geräte in den Raum. Wir wollten uns nicht naiv erwischen zu lassen.

Das IOC sperrte Witali Mutko lebenslänglich. Doch Mutko ist 2018 auch Cheforganisator der Fussball-WM in Russland. Müsste die Fifa reagieren?

Ich mag durchaus eine Meinung haben. Sie ist aber nicht von Bedeutung. Das ist Sache der Fifa.