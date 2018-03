Vor einer Woche stiess Roger Federer beiläufig eine Tür auf, die geschlossen schein. «Es ist mein Traum, in Roland Garros noch einmal zu gewinnen. Noch einmal diese Emotionen von 2009 zu erleben», sagte er bei den Laureus World Sports Awards, wo er zum fünften Mal nach 2004 bis 2007 zum Weltsportler des Jahres gewählt worden war und zudem für das Comeback des Jahres ausgezeichnet worden war. Seither sind die Fantasien der Franzosen beflügelt.

Seit 2015 hat Federer die French Open nicht mehr bestritten. 2016 fehlte er wegen einer Verletzung am Rücken, vielleicht auch am Knie, vielleicht auch beides. Jedenfalls fühlte sich der Baselbieter nicht in der Lage, an der Porte d'Auteil anzutreten. Im Vorjahr verzichtete er erstmals überhaupt freiwillig auf ein Grand-Slam-Turnier, weil er sich auf die Rasensaison konzentrieren wollte und dem achten Triumph in Wimbledon alles unterordnen wollte.

«Bis dahin wird noch viel Tennis gespielt»

Nun aber ist die Situation eine andere. Federer ist körperlich in besserer Verfassung als noch vor einem Jahr. Wer den bald 37-jährigen vierfachen Familienvater über den Platz sprinten sieht, könnte den Verdacht hegen, Federer sei besser in Form denn je. Auch er schliesst nicht aus, in diesem Jahr das eine oder andere Sandturnier zu bestreiten, will sich mit der Entscheidung aber noch bis im April Zeit geben. «Bis dahin wird noch viel Tennis gespielt.»

Zunächst in Indian Wells, wo der Titelverteidiger die Halbfinals erreichen muss, um die Führung in der Weltrangliste vor dem Abwesenden Rafael Nadal zu behaupten. Doch selbst in der 9000 Kilometer von Paris entfernten Mojave-Wüste zelebriert Federer das Spiel mit den französischen Fantasien. «Ich bin ein Sandplatzspieler, keine Frage. Das war meine Unterlage. Ich habe früher sogar im Winter Indoor auf Sand gespielt», sagte Federer in Indian Wells.