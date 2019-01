Zahlen, die kaum glauben kann, wer den Baselbieter spielen sieht. Sein Feuer, seine Leidenschaft, der fast schon kindliche Enthusiasmus – sie verblüffen jeden um ihn herum. Trainer Severin Lüthi sagt: «Es gibt keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. Du merkst einfach, dass er es gerne macht.»

Eben erst hat Roger Federer eine weitere Rekordmarke gesetzt. 18 Jahre nach dem ersten Erfolg mit Martina Hingis gewann er an der Seite von Belinda Bencic zum zweiten Mal in Folge den Hopman Cup. Er ist damit der erste Spieler, der den Teamwettbewerb drei Mal gewonnen hat.

Im Kopf sei Federer ein 16-Jähriger, in den Beinen wie ein 26-Jähriger, und im Pass sei er 36, sagte Ex-Profi Fabrice Santoro vor einem Jahr. Heute, mit 37 Jahren, umweht jeden von Federers Auftritten ein Hauch von Endgültigkeit, dem sich auch er selber nicht entziehen kann. «Denn man weiss nie, ob man noch einmal zurückkehrt.»

So legitim die Frage nach dem Karriereende ist, so zermürbend ist sie auch. Sagt er in Dubai zu einem Zaungast, er überlege sich, im Frühling auf Sand zu spielen, geht die Botschaft in Windeseile um den Globus. Mit jeder Übersetzung, mit jedem Weitererzählen wird die Aussage noch etwas pointierter.

Am Ende wird aus einer beiläufigen Äusserung ein apokalyptischer Vorbote des Abschieds. Denn wenn Federer auf Sand spiele, sei das bestimmt, um sich vom Publikum in Monte Carlo, Madrid, Rom und Paris zu verabschieden.

Eine alternde Ikone

Federer selbst sieht sich als das, was er mit jeder Faser seines Körpers ausstrahlt: ein jung Gebliebener. Einer, der glaubt, das perfekte Spiel noch nicht gespielt zu haben. Vielleicht ist dieses Selbstbild auch ein wenig ein Schutz, denn er weiss, dass seine Zeit irgendwann abläuft. Dass das Selbstbild immer öfter an der Realität zerschellen wird. Am Fremdbild, das in ihm sieht, was er eben auch ist: eine alternde Ikone.

Im Herbst erschien ein weiteres Buch über ihn. Am Tag vor Heiligabend strahlte das Schweizer Fernsehen einen Film aus, der seinen Weg vom pickeligen Talent zum Weltstar nachzeichnete. Untrügerische Zeichen für die Wahrnehmung des nahenden Endes.