Heute sagt der Baselbieter, es seien die zwei prägendsten Jahre seines Lebens gewesen. Roger Federer ist heute mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland unterwegs: in New York, in Tokio, in Schanghai, in Melbourne, in Dubai. Geblieben ist eine tiefe Verbundenheit zur Schweiz und ihren Werten. In Valbella holt er die Kinder von der Skischule ab. Er besucht die Fasnacht. Er fährt mit Tram und Bus in den Zoo. Oder er taucht am Mittwochnachmittag in einer Badi unter die Leute. Roger Federer aus Münchenstein, wohnhaft in Dubai und Valbella, ist ein Weltbürger, und doch Schweizer durch und durch. Hier erklärt er, was ihm Heimat bedeutet.

Er wohnt schon lange nicht mehr hier, in der Region Basel. Hier, wo vor 20 Jahren alles begann. Die Weltkarriere eines Jungen, der von sich sagt, er habe sich erlaubt, grosse Träume zu haben. Roger Federer wollte nicht nur der Beste in Münchenstein sein. Er wollte der Beste der Welt sein. Und er war bereit, Opfer dafür zu erbringen. Mit 14 Jahren zog er in die Romandie. Er sprach kaum Französisch. Er wurde von Heimweh geplagt.

Roger Federer: Die Schweiz. Zurück sein. Ankommen. Mit dem Auto unterwegs sein. Heimat ist für mich in erster Linie dort, wo meine Familie ist und dort, wo meine Erinnerungen sind. Ob das jetzt Basel, Ecublens, Biel oder in den letzten Jahren Valbella in den Bündner Bergen ist. Dort habe ich das Gefühl: Jetzt bin ich zu Hause. Und danach sehne ich mich manchmal auch.

Ja, das stimmt. Aber es ist nicht wie in der Schweiz, das kann es ja auch nicht sein. Ich habe ja dort nicht gelebt. Und was ich dort erlebe, ich will nicht sagen, es sei eine Fantasiewelt, aber ich komme da hin als Tennis-Superstar. Ich bewege mich dann auch ein wenig wie in einer Blase. Dann versuche ich, einfach das zu machen, was ich am besten kann: Meinen Sport ausüben. Das Drumherum gehört einfach dazu.

Die frische Luft hier! (lacht herzhaft) Ich war jetzt fast drei Monate unterwegs: In Schanghai, Tokio, Chicago und New York. Nur zwischendurch war ich ein paar Tage in der Schweiz. Hier kannst du einfach das Fenster öffnen und wenn du draussen bist, tief durchatmen, das ist ein herrliches Gefühl. Es sind diese kleinen Dinge, die unser Land so speziell machen.

20 Grand-Slam-Titel, 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste: Roger Federer gilt als erfolgreichster Tennis-Spieler der Geschichte. Aufgewachsen ist Federer in Münchenstein im Kanton Baselland. Bei den Swiss Indoors war er einst Balljunge, heute ist er mit acht Turniersiegen auch hier Rekordhalter. Inzwischen ist Federer Vater von vier Kindern, wohnt in Valbella in den Bündner Bergen und in Dubai am Persischen Golf. Der Sohn eines Schweizers und einer Südafrikanerin präsidiert seit knapp 15 Jahren die Roger Federer Foundation, die sich für Bildung von Kindern in den ärmsten Regionen Afrikas einsetzt. Von den Projekten haben bis heute eine Million Kinder profitiert.

Eigentlich nicht. Ich war immer der Typ, der sich extrem darüber gefreut hat. Als ich zum ersten Mal nach Miami gehen konnte, habe ich mir gedacht: «Wow, das ist ja Wahnsinn hier unten am South Beach.» Oder du bist in New York, läufst die Fifth Avenue runter oder stehst auf dem Times Square. Da denke ich mir: «Wow, sorry, aber das ist ja so cool, dass ich das erleben darf.» Ich habe das immer eher so gesehen. Ich war aber auch immer froh, wenn ich wieder nach Hause kommen konnte.

Es ist kein Tag wie der andere, das ist klar. Wir sind spontan und tun, was andere Familien auch tun. In der Schweiz ist das zum Glück einfach. Am Freitag zum Beispiel war ich mit meinen Kindern «füürle und brötle» im Wald und am Tag zuvor im Park. Oder wir gehen auf den Spielplatz. Mir ist es wichtig, dass wir viel draussen und in der Natur sind und auch ein wenig die Ruhe geniessen.

Ich habe immer beide Seiten gesehen: Ich geniesse das Weggehen, aber auch das Heimkommen, wenn ich lange unterwegs war. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich jetzt bin, hier zu sein. Ich freue mich riesig. Darum habe ich mir und meinem Umfeld auch gesagt: Diese Woche ist mir heilig und eminent wichtig. Denn danach geht es wieder Schlag auf Schlag weiter: London, Dubai, Ferien, Training, Australien. Ich freue mich ja auch, weil: «I love it.» Aber dann denke ich mir auch «heieiei, dann ist schon wieder Februar». Umso wichtiger ist es, dass ich diese Woche auch geniessen kann. Darum will ich es jetzt einfach so normal wie möglich.

Es ist schon so: Wenn du viel reist, hast du das Bedürfnis nach Normalität und Heimat. Darum bin ich froh, habe ich schon früh erkannt, dass ich in der Schweiz bleiben möchte, damit meine Kinder hier aufwachsen können, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Schweiz ein unglaubliches Land ist. Es gibt mir alles, was ich mir wünschen könnte: Sicherheit, Schönheit, nette Menschen, wunderbare Seen und Berge, Flüsse, Wälder. Die Strassen: Dieses Land funktioniert, es ist im Herzen von Europa, du kommst überall schnell hin. Darum freue ich mich extrem darauf, wenn ich längere Zeit hier sein kann.

Wie reagieren die Menschen, wenn sie Roger Federer im Wald an einer Feuerstelle beim Bräteln eines «Glöpfers» treffen?

Das Schöne hier in der Schweiz ist, dass selten grosse Gruppen unterwegs sind. Diesmal kam es zu einer lustigen Situation. Es kam ein Herr vorbei, der einen Witz machte. «Nicht bräteln!», sagte er. «Sie dürfen hier kein Feuer machen!» Und ich so: «Ohne Witz jetzt?» Ich wusste, dass es im Sommer ein Feuerverbot gab, aber ich wusste nicht, dass es momentan auch dort gilt, wo wir an diesem Tag waren. Da sagte er: «Oh, sorry, ich wollte einen Witz machen. Ich dachte, Sie seien jemand anderes.» Eine witzige Begegnung.

Und was passiert, wenn Sie einmal Gipfeli beim Bäcker holen?

Die meisten Menschen schauen kurz, grüssen vielleicht nett, reagieren aber sonst nicht gross. Andere kommen auf mich zu und sagen: «Ah, das kann ja gar nicht sein, dass Sie das sind. Es freut mich mega, Sie einmal in echt zu sehen.» Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute freuen, wenn sie mich sehen. Das Schöne in der Schweiz ist diese Höflichkeit, diese Zurückhaltung. Und wenn es jemanden nicht interessiert, dann lässt man diese Person einfach in Ruhe. Weil: Man will ja nicht aufdringlich sein, das ist ja das Letzte, das man hier sein will. Manchmal wünscht man sich, es wäre etwas mehr so. Aber ich denke, das ist es auch, was die Schweiz ausmacht, und so wünscht man es sich ja auch. Anderswo wäre es vielleicht ein wenig euphorischer, und das wäre wahrscheinlich in Ordnung.

Hatten Sie auch schon unangenehme Begegnungen?

Nein, wirklich noch nie. Generell habe ich in meinem Leben bis jetzt sehr, sehr, sehr, sehr wenig oder praktisch gar nichts Negatives erlebt. Darum bin ich gottenfroh und so glücklich hier. Darum: Ein grosses Dankeschön an alle Menschen, dank denen es uns hier so gut geht. Was es aber sicher gibt, sind komische Momente. Denn: Ich weiss, dass praktisch jeder mich kennt. Die Menschen schauen mich dann an, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen, weil sie zum Beispiel meine Spiele im Fernsehen verfolgen. Aber das ist niemals negativ gemeint.