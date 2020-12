Roger Federer möchte ein letztes Mal die Zeit anhalten, um den Tennis-Zirkus durch den Haupteingang verlassen zu können

Überraschen konnte diese Meldungen niemanden mehr. Erst herrschte Stille, dann mischten sich Zwischentöne in das Grundrauschen, das Roger Federer immer umgibt - ob er nun Tennis spielt, oder nicht. Zuletzt säte er bei den Sports Awards, wo er zum Schweizer Sportler der letzten 70 Jahre gewählt wurde, selber Zweifel, ob er überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren würde, als er sagte: «Wenn es das gewesen sein sollte von mir, wer weiss, dann wäre es ein unglaublicher Schlusspunkt für mich.» Er lag bereits damals weit hinter seinem Zeitplan. Nachdem Federer sich im Sommer einer zweiten Operation am Knie unterzogen hatte, kehrte er nicht wie geplant im August, sondern erst im Oktober auf den Platz zurück.

Inzwischen bereitet sich Federer zwar an seinem Zweitwohnsitz in Dubai auf die kommende Saison vor, die um drei Wochen auf Anfang Februar verschobenen Australian Open kommen für ihn aber noch zu früh. Am Sonntag gab er bekannt, dass er die Reise nach Melbourne nicht antreten wird. Er habe entschieden, dass es langfristig die beste Entscheidung für ihn sei, nach den Australian Open ins Wettkampftennis zurückzukehren, liess Federer ausrichten. Er habe starke Fortschritte mit seinem Knie und seiner Fitness gemacht. Was das über seinen Zustand sagt? Nicht sehr viel. Es lässt einmal mehr Fragen offen, als es beantwortet. Die Zweifel, ob er noch einmal an die Weltspitze zurückkehren wird, werden immer lauter.



Grenzenlose Leidenschaft, kindlicher Enthusiasmus Roger Federers Feuer, seine grenzenlose Leidenschaft, der fast schon kindliche Enthusiasmus – sie verblüffen jeden um ihn herum. Trainer Severin Lüthi sagte einmal: «Es gibt keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. Du merkst einfach, dass er es gerne macht.» Im Kopf sei Federer ein 19-Jähriger, in den Beinen wie ein 29-Jähriger, und im Pass sei er 39, sagte Ex-Profi Fabrice Santoro einmal. Heute, mit fast 40 Jahren, umweht jeden von Federers Auftritten ein Hauch von Endgültigkeit, dem auch er sich nicht entziehen kann. Immer öfter klingt es nach Abschied. Immer öfter bleibt der Eindruck, dass es Federer darum geht, die Türe zu diesem Kapitel in seinem Leben selbstbestimmt hinter sich zu schliessen.

«Wenn du etwas im Leben am besten kannst, willst du das niemals aufgeben», lautet einer seiner Leitsätze. «Und für mich ist das Tennis.» Und doch ist kein Prophet, wer sagt, es seien die allerletzten Sandkörner, die durch die Kehle der Uhr rinnen. Es liegt auf der Hand, dass Federer überall, wo er hinkommt, danach gefragt wird, ob es das letzte Mal gewesen sei. Ob er denn wiederkomme. Nach Melbourne. Nach Paris. Nach London. Und weil er die Frage selber nicht beantworten kann oder will, wird er jedes Mal so behandelt, als wäre es ein Abschied für immer. Das mag schön sein, aber es ist mit Sicherheit auch schwer auszuhalten für einen, der sich von dem lösen muss, das ihn geformt und sein Leben mehr geprägt hat als alles andere. Für Federer ist das: Tennis.

Fragen, denen Federer sich nicht entziehen kann Doch das Tennis, wie er es kennt, gibt es nicht mehr, seit eine Pandemie die Welt in ihren Klauen hält. Und Federer wird sich die Frage stellen, welchen Preis er bereit ist zu zahlen, um noch einmal in die Weltspitze zurückzukehren. Möchte er lange Absenzen, bedingt durch Reisen und Quarantänebestimmungen, auf sich nehmen, um vor halbvollen Rängen zu spielen? Wird er weiterspielen, wenn er zum Schluss kommt, dass er zwar noch zu den Weltbesten gehört, aber keine Chancen mehr sieht, auf den grössten Bühnen der Tennis-Welt gegen die Besten auch noch gewinnen zu können? Es sind Fragen, denen er sich nicht entziehen kann. Das Tennis hat längst begonnen, sich von ihm zu lösen. Und er sich vom Tennis.

In den letzten Jahren führte er unter dem Brennglas der Öffentlichkeit einen Kampf mit der eigenen Vergänglichkeit aus. Das letzte Jahr hat ihm eine Welt eröffnet, zu der er zwei Jahrzehnte keinen Zugang mehr hatte. Einen Alltag mit Beständigkeit, in dem er bestimmen konnte, wann, wo und zu welchem Anlass er im Rampenlicht stehen will. Er verbrachte viel Zeit mit seinen vier Kindern, seiner Frau, den Eltern. Er kümmerte sich um seine Stiftung. Er organisierte sein Unternehmen. Es hatte nur noch wenig mit dem Leben zu tun, das er kannte. Denn seit zwei Jahrzehnten führte er ein Leben aus dem Koffer, immer im Schaufenster der Öffentlichkeit. Zwischen Hotel, Tennisplatz, Verhandlungstisch und Kinderwagen.