Nach dem Gewinn des ersten Satzes fand Federer auch bei Aufschlag Lajovics immer besser in seinen Rhythmus. Nun kontrollierte er das Geschehen klar und kam in seinem 97. Spiel in Wimbledon ungefährdet zu seinem 86. Sieg, den seine Eltern in der königlichen Loge verfolgten. Wie bereits in der Auftaktpartie gegen Alexander Dolgopolow nahm auch Federers früherer Coach Stefan Edberg in der Box des Schweizers Platz.

Das sind alle Turniersiege von Federer: