War die Art und Weise wie Marin Cilic bei seinem Sieg gegen Sie im Halbfinal am US Open 2014 auftrat die beste Leistung eines Gegners von Ihnen?

Dies ist schwierig zu sagen. Wenn ich ja sagen würde, würde dies all die anderen starken Leistungen etwas herabwürdigen. Es war aber auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung von ihm, vor allem auch in diesem Stadium des Turniers. Er hat serviert und retourniert, wie er wollte, und einen grossartigen Job gemacht. Ich hatte, so glaube ich, nur eine kleine Chance, und zwar im dritten Satz.

Sie haben schon Dutzende Partien auf dem Centre Court gespielt, wobei die Royal Box jeweils voll mit berühmten Leuten ist. Nehmen Sie jeweils wahr, wer da sitzt?

Gelegentlich versuche ich es auszublenden, andererseits ist es auch cool zu sehen, wer da ist. Für mich war immer sehr speziell, als Pete Sampras oder Björn Borg gekommen sind. Wenn ich jeweils wusste, dass sie kommen würden, hat mir das sehr viel bedeutet, weil ich immer zu ihnen hochgeschaut habe. Auch dass Rod Laver und Ken Rosewall da sind, ist grossartig. Oder auch die Königsfamilie, wenn sie dem Turnier die Ehre erweist.

Sie haben im ersten Teil der Saison drei der wichtigsten Titel gewonnen. Wie überrascht waren Sie darüber?

Ich war total überrascht, dass ich in Melbourne, in Indian Wells und in Miami gewinnen konnte. Ich hatte gehofft, dass ich in guter Form sein würde, wenn die Rasensaison beginnt. Dies war bereits vor einem Jahr das Ziel, nachdem ich hier in den Halbfinals verloren hatte. Vor allem der Sieg am Australian Open war eine enorme Überraschung. Die ersten drei, vier Monate des Jahres waren wie in einem Traum.

