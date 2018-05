Wawrinka verbesserte sich um zwei Plätze

Gewinnt Rafael Nadal zum achten Mal in der ewigen Stadt, verdrängt er Federer wieder von der Spitzenposition. Sein letzter Sieg in Rom liegt allerdings auch schon vier Jahre zurück. Zuletzt scheiterte er drei Mal in Folge bereits in den Viertelfinals: 2014 an Stan Wawrinka, 2015 an Novak Djokovic und 2016 an Dominic Thiem, seinem Bezwinger von Madrid.

Ob Nadal Rom als Nummer 1 verlässt, ist indessen von wenig Relevanz. Weil Roger Federer bereits zum dritten Mal in Folge die French Open auslässt, ist der Spanier beim Turnier, das er zehn Mal gewonnen hat, ohnehin die Nummer 1 der Setzliste. Übrigens: Stan Wawrinka verbesserte sich auf Platz 23. Der Vorjahres-Finalist dürfte nach Paris weit zurückfallen.