Anfang Dezember verkündete Roger Federer die frohe Kunde für seinen Anhang. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft stehen wieder mit seinem ikonischen RF-Logo bedruckte Kappen zum Verkauf - und das gleich in acht verschiedenen Farben. Erst im Februar hatten Federer und sein früherer Ausrüster Nike sich nach zwei Jahren Tauziehen einigen können. Die Rechte wurden von Nike auf die Tenro AG übertragen, unter deren Dach Federer seine kommerziellen Aktivitäten zusammenfasst. Im Sommer präsentierte der nach zwei Knieoperationen rekonvaleszente Tennisspieler den Sneaker «The Roger», den er zusammen mit dem Laufschuhhersteller «On Running» entwickelt hat. 2021 folgt bereits der zweite Streich - ein Schuh mit dem Namen «The Roger Clubhouse».

Ein unscheinbares Einfamilienhaus in einer Siedlung in Bottmingen, einer Baselbieter Gemeinde in der Basler Agglomeration, umgeben von hohen Bäumen, gepflegten Hecken und viel Grün. Hier ist Roger Federers Tenro AG domiziliert. Und sie hat bewegte Monate hinter sich. Inzwischen sind nicht weniger als zehn Marken im Markenregister auf das Unternehmen eingetragen, aus dessen Verwaltungsrat Federer 2018 ausgeschieden ist, das er als Präsident des Verwaltungsrates der Tenro Holding AG aber noch immer kontrolliert.

Anfang Dezember wurde die Markenfamilie gleich um vier Mitglieder erweitert: Neben «The Roger Clubhouse» sind das «The Roger Wildcard», «The Roger Centre Court» und «The Roger Advantage».