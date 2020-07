Real ist Meister und träumt von der Champions League: Zidane hat die Altstars wieder aufgerichtet

Zinedine Zidane ist kein Revoluzzer. Als er im März 2019 nach einer Pause von neun Monaten auf den Trainerstuhl von Real Madrid zurückkehrte, schrie alles nach Veränderung. Die goldene Generation der Königlichen, die zwischen 2016 und 2018 unter Zidane dreimal in Folge die Champions League gewonnen hatte, schien überaltert. Und weil neben Zidane auch Starstürmer Cristiano Ronaldo den Verein im Sommer 2018 verlassen hatte, fehlte es an Kreativität, an Abschlussstärke und am Hunger nach Erfolg.

In diesen Tagen sind solche Probleme weit weg. Real Madrid hat jenen Meistertitel geholt, den Zidane beim neuerlichen Amtsantritt angekündigt hatte. Es ist der dritte Real-Meistertitel in den letzten zwölf Jahren. Die erwarteten Veränderungen tätigte Zidane dafür aber nicht. Für die Musik bei den Königlichen sorgen immer noch die Altstars. Sergio Ramos, 34 Jahre alt, Karim Benzema, 32, oder Luka Modric, 34, spielen, als wären sie in einen Jungbrunnen gefallen.

Dies hat auch mit dem Coronavirus zu tun. Während andere Teams, allen voran Barcelona, nach dem Re-Start Probleme bekundeten, kam Real gestärkt zurück. Die Königlichen siegten zehn Spiele in Serie. Lediglich in der abschliessenden Meisterschaftspartie gegen Leganés gab es ein Remis. «Alle denken, wir hätten unseren Fokus in der Pause auf das Körperliche gelegt, aber es war das Mentale», verriet Zidanes Assistent David Bettoni. Einmal mehr zahlte sich Zidanes grösste Stärke aus: der Umgang mit Stars. Tatsächlich scheinen die erfolgsverwöhnten Real-Kicker für ihren Trainer durchs Feuer zu gehen. Ramos meinte: