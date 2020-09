Rafael Nadal und das grosse Gejammer bei den French Open wegen des Wetters, der Bälle und der Tests auf das Coronavirus

Wenn Guy Forget, der Turnierdirektor der French Open, dieser Tage den Wetterbericht studiert, dürften seine Sorgenfalten noch tiefer werden. In den nächsten zwei Wochen wird es keinen einzigen Tag geben, an dem es in Paris nicht regnen soll, das bei Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad. Das sind alles andere als gute Voraussetzungen, um draussen Tennis zu spielen. Kaum hat das Turnier in Paris begonnen, beschweren sich die Spielerinnen und Spieler. Viktoria Azarenka, die vor zwei Wochen im Final der US Open gestanden war, packte bei ihrem ersten Auftritt kurzerhand die Tasche und provozierte damit einen Spielunterbruch. Sie lebe in Florida und sei es nicht gewohnt, bei solchen Temperaturen zu spielen.



Doch was soll der Veranstalter, der französische Tennisverband, anderes tun, als das Turnier irgendwie durchzudrücken? Schliesslich hat man den Sponsoren und den TV-Stationen gegenüber Verpflichtungen. Keiner will sich ausmalen, was passieren würde, wenn man das Turnier ganz hätte absagen müssen. Denn anders als Wimbledon verfügen die French Open nicht über eine Versicherung gegen eine Pandemie. Dass die Rechnung trotzdem aufgehen dürfte, zeigten die US Open.. Üblicherweise werden dort rund 150 Millionen Dollar Gewinn erwirtschaftet, nun waren es immer noch zwischen 40 und 50 Millionen Dollar. Die Show geht munter weiter. Denn noch mehr als ein Sport ist Tennis ein Geschäft.