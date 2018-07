Uran konnte die happige Bergetappe vom Donnerstag nicht mehr in Angriff nehmen, nachdem er sich auf dem neunten Teilstück nach Roubaix bei einem Sturz erhebliche Verletzungen zugezogen und auf den ersten beiden Alpen-Abschnitten viel Zeit verloren hatte.

"Ich habe mich nach dem Sturz nicht mehr erholt. Gestern hatte ich ab dem ersten Anstieg Schmerzen am ganzen Körper", sagte der am linken Bein und am linken Arm verletzte Uran. Als 30. des Gesamtklassements wies der 31-jährige Captain der Mannschaft Cannondale-Drapac eine halbe Stunde Rückstand auf das Maillot jaune auf.

Im letzten Jahr hatte Uran die Tour de France überraschenderweise auf Rang 2 beendet. Auf den Seriensieger Chris Froome fehlten ihm am Ziel in Paris lediglich 54 Sekunden. Zudem gelang ihm in Chambéry ein Etappensieg. Zur diesjährigen Frankreich-Rundfahrt hatte sein Teamchef Jonathan Vaughters als grosses Ziel den Gesamtsieg ausgegeben.