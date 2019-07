Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschliessend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. Dazu wurden sie zu einer Busse von 1000 Franken und dem Abzug von 50 Punkten in der Weltrangliste verurteilt, wie der Radsport-Weltverband UCI mitteilte.

"Ich finde die Entscheidung zu hart. Was ich wirklich für uns beide vermisse, ist, dass wir eine zweite Chance bekommen. Lasst uns im Rennen. Lasst es uns in den nächsten Tagen besser machen und gebt uns eine zweite Chance", sagte Martin, der sich in einem gemeinsamen Video mit Rowe für den Vorfall entschuldigte.

Der Einspruch gegen den Ausschluss hatte jedoch wie erwartet keinen Erfolg.

"Ich möchte mich bei Luke, dem Team Ineos und der Radsport-Welt entschuldigen", zeigte sich Martin reumütig und ergänzte: "Es war im Eifer des Gefechts. Es war ein grosser Kampf vor dem letzten Anstieg, um die Captains in Position zu bringen. Wir sind über fünf Stunden gefahren bei rund 35 Grad. Wir waren alle am Limit."