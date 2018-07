Anders als sein Landsmann Michael Schär, der wie Olympiasieger Greg van Avermaet dem Team treu bleibt, strebt Küng nach sechs Jahren bei BMC eine Luftveränderung an. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der momentan erfolgreichste Schweizer Radprofi ab der nächsten Saison für die französische Equipe Groupama-FDJ fahren.

Da Teamwechsel gemäss dem Reglement des Weltverbands UCI erst ab dem 1. August offizialisiert werden dürfen, hüllt sich Küng noch in Schweigen. Sein Entscheid sei gefallen und er sei sehr zufrieden damit, liess sich der 24-jährige Thurgauer im Interview gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF lediglich entlocken.

Bei Groupama-FDJ stehen in dieser Saison mit Schweizer Meister Steve Morabito und Sébastien Reichenbach zwei Unterwalliser unter Vertrag. Beide sind in den Bergen wichtige Helfer des Franzosen Thibaut Pinot, den unbestrittenen Leader für die grossen Rundfahrten. Küng würde in der vom zweifachen Paris-Roubaix-Sieger Marc Madiot geführten Mannschaft den Lead in den Klassikern übernehmen. Eine Rolle, die ihm die Verantwortlichen von BMC nicht zugestanden haben.