Dass sich Küng ab nächster Saison einem neuen Team anschliessen würde, hatte sich bereits seit Tagen abgezeichnet. Nun offizialisierte der 24-jährige Thurgauer seinen Wechsel zu Groupama-FDJ. Der zweifache Schweizer Meister im Zeitfahren einigte sich mit der französischen Equipe auf einen Vertrag über zwei Jahre.

Durch seine beiden Landsleute Sébastien Reichenbach und Steve Morabito, die aktuell bei der französischen Mannschaft unter Vertrag stehen, sei er dem Team immer nah gewesen, erklärte Küng in einem Communiqué. "Groupama-FDJ sah mein Potenzial und hat mir eine Rolle angeboten, welche meinen Ambitionen entspricht", so Küng weiter. Ob Reichenbach und Morabito in der nächsten Saison an Küngs Seite fahren werden, ist indes noch unklar. Beide haben noch keinen Vertrag für nächste Saison unterschrieben.

Küng wird beim seinem neuen Arbeitgeber mehr Verantwortung übertragen, als zuvor im Team BMC. Beim amerikanisch-schweizerischen Team, das in der neuen Saison unter dem Namen des neuen Hauptsponsors CCC in der World Tour an den Start gehen wird, musste Küng in den Klassikern hinter Leader Greg Van Avermaet anstehen. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird der Thurgauer seinerseits einer der Leader sein.