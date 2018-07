Wie geht's weiter?

Mit drei Bergetappen in den Pyrenäen am Dienstag, Mittwoch und Freitag. Am Donnerstag ist's ziemlich flach.

Während sich die Anwärter auf den Gesamtsieg morgen nach der Pause möglicherweise noch in Ruhe lassen, winkt am Mittwoch ein Feuerwerk. Vom ersten Meter an geht's hoch und nach nur 65 Kilometern – aber drei Pässen – ist Feierabend. Und der Freitag beinhaltet die legendären, schweren Pyrenäen-Pässe Aspin, Tourmalet und Aubisque.

Mittwoch: