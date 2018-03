In dieser Periode stehen am kommenden Sonntag Gent - Wevelgem, drei Tage später das Rennen Quer durch Flandern und am Ostersonntag die Flandern-Rundfahrt im Programm. Wie Dilliers Team AG2R mitteilte, soll der 27-jähriger Aargauer am Circuit de la Sarthe (3. bis 6. April) das Comeback geben.

Dillier war Anfang März beim Rennen Strade Bianche in der Toskana gestürzt und zog sich dabei einen Bruch des kleinen Fingers in der linken Hand zu.