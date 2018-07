War der Erwartungsdruck belastend?

Am Ende kommt der Druck sowieso immer von mir selber. Ich hätte gerne gewonnen hier in Schneisingen. Aber ich denke, dass ich mit der Situation recht gut umgehen konnte.

Hätten Sie die Beine noch einmal gehabt, den Abstand nach vorne zu reduzieren, wenn es die Rennsituation zugelassen hätte?

Alleine hätte ich es nicht richten können. Vor allem dann nicht, wenn die Spitzengruppe so gut harmoniert.

Am Samstag starten Sie Ihre erste Tour de France. Wie sieht das Programm bis dahin aus?

Ich bin nur noch Montag und Dienstag zu Hause. Am Mittwoch besammelt sich das Team in Frankreich. Dort werden wir am Donnerstag noch einmal das Mannschafts-Zeitfahren trainieren. Am Freitag stehen Medientermine und die Fahrerpräsentation auf dem Programm. Und dann gehts schon los.

Freuen Sie sich? Oder dominiert doch eher die Nervosität?

Nervös bin ich gar nicht, aber ich gehe mit Respekt und Ehrfurcht an die Aufgabe. Ich freue mich, das Ganze mal als Fahrer erleben zu dürfen. Die Tour de France ist noch einmal ein anderes Kaliber als Giro oder Vuelta.