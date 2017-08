In Abwesenheit von Jolanda Neff, die körperlich angeschlagen auf den Abstecher nach Kanada verzichtete, gehörten die Schweizerinnen für einmal zu den Geschlagenen. Bestklassierte Schweizerin war nicht die EM-Zweite Linda Indergand, sondern Alessandra Keller. Die 21-jährige Nidwaldnerin klassierte sich mit mehr als drei Minuten Rückstand im 9. Rang, direkt vor Indergand. Corina Gantenbein folgte als Zwölfte.

Jana Belomoina avanciert derweil im Cross-Country der Frauen zusehends zur Dominatorin. Die 24-jährige Europameisterin aus der Ukraine feierte in Mont-Sainte-Anne ihren dritten Saisonsieg im Weltcup und steht damit vor der sechsten und letzten Station in drei Wochen in Val di Sole als Siegerin im Gesamtweltcup fest. Belomoina gewann das Rennen in der Provinz Québec vor der Französin Pauline Ferrand-Prévot und der Kanadierin Catharine Pendrel, der Gesamtsiegerin von 2016.