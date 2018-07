Primoz Roglic gewann die 19. Etappe der Tour de France, die über 200,5 km von Lourdes nach Laruns führte und sechs Bergpreise beinhaltete. Der 28-jährige Slowene hatte sich in der abschliessenden Abfahrt vom Col d'Aubisque von seinen Begleitern abgesetzt.

Roglic, ein ehemaliger Skispringer und Quereinsteiger in den Radsport, nahm in der fast 20 km langen Schlussabfahrt grössere Risiken in Kauf als seine Konkurrenten. Der 28-jährige Slowene überquerte die Ziellinie schliesslich mit 19 Sekunden Vorsprung. Geraint Thomas und Romain Bardet sicherten sich im Sprint einer Siebner-Verfolgergruppe die weiteren Podestplätze.