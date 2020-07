Rekord für Ultraradfahrer: In knapp 16 Stunden von Ost nach West

Damit habe Ruff die Zeit des bisherigen Rekordhalters Philippe Kunzler um 3 Stunden und 21 Minuten klar unterboten, heisst es in der Medienmitteilung vom Sonntag. Der Rekord sei eine Herausforderung für ihn gewesen, wird der Oberwalliser zitiert. Er leide an einer Erkältung und habe während der Fahrt Rückenschmerzen verspürt.

Das nächste Ziel hat Ruff bereits vor Augen. Mitte August will er an der Tortour teilnehmen. Dieses Rennen gelte als "eines der härtesten Abenteuer für Ultraradfahrer in der Schweiz", heisst es in der Mitteilung: Die Radfahrer fahren ohne Unterbruch 1000 Kilometer rund um das Land.

Zu den bisher grössten Erfolgen Ruffs zählen die Weltmeistertitel von 2011 und 2019. Im Jahr 2018 wurde Ruff zudem Schweizer Meister im Ultracycling.