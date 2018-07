Die Organisatoren der Tour de France nehmen den Fall Christopher Froome offenbar selbst in die Hand. Weil der Weltverband UCI auch nach knapp zehn Monaten in der Asthmamittel-Affäre um den britischen Topstar kein Urteil gefällt hat, will nun Veranstalter ASO Froome von der am 7. Juli beginnenden Frankreich-Rundfahrt ausschliessen. Dies berichtet die Tageszeitung Le Monde.