Gar nicht erst am Start befindet sich mit Stefan Küng der zweite Thurgauer, der in den letzten Jahren an der Tour de Romandie Akzente setzte. Küng gewann 2015 und letzte Saison je eine Etappe, steht nun aber nach seinem bei Paris - Roubaix erlittenen Kieferbruch abseits.

So ruhen die Schweizer Hoffnungen vorab auf jenem Duo, welches in Diensten der französischen Equipe AG2R-La Mondiale steht. Da ist einerseits der Luzerner Mathias Frank, der vor vier Jahren als Vierter der Gesamtwertung das Podium nur um 12 Sekunden verpasst hat.

So nahe war den Top 3 in der Romandie seit 2004 kein Schweizer. Frank ist guter Dinge: "Zwischen der Katalonien-Rundfahrt und der Flèche Wallonne von letzter Woche bestritt ich keine Rennen. Ich nutzte die Zeit fürs Training. Und ich kann sagen: Die Beine fühlen sich gut an." Frank inspizierte auch die Strecke von Ollon nach Villars, auf der am Freitag ein Bergzeitfahren ansteht.

In guter Verfassung ist auch Franks Mannschaftskollege Silvan Dillier. Der Aargauer hat bei Paris - Roubaix als überraschender Zweiter brilliert. Es war das bisher herausragende Ergebnis in einer Saison, in der die Profis aus unserem Land noch keinen bedeutenden Sieg einfahren konnten.