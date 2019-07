Der 26-jährige Niederländer Mike Teunissen vom Team Jumbo-Visma setzte sich in der 1. Etappe, die über 194,5 km von Brüssel nach Charleroi und zurück führte, auf der leicht ansteigenden Zielgeraden ganz knapp vor dem Slowaken Sagan und etwas deutlicher vor dem Australier Ewan durch.

In der 2. Etappe am Sonntag folgt ebenfalls in Brüssel das 27,6 km lange Mannschaftszeitfahren, welches im Gesamtklassement für erste Konturen sorgen wird.