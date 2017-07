Marcel Kittel verwies seinen Landsmann John Degenkolb und den Niederländer Dylan Groenewegen auf die Plätze 2 und 3, womit der 29-jährige aus Erfurt seinen bereits vierten Sieg in der aktuellen Tour errang.

Insgesamt war es Kittels 13. Triumph in der Tour de France. Damit steht er nun als erfolgreichster Deutscher überhaupt einen Sieg vor Erik Zabel, der es von 1995 bis 2002 auf 12 Erfolge gebracht hatte.

In der Gesamtwertung gab es auf den ersten Positionen keine Veränderung. Der britische Leader Chris Froome liegt unverändert 18 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru und 51 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet.

Auch die Etappe vom Mittwoch dürfte eine Angelegenheit für die Sprinter werden. Das 203,5 km lange Teilstück führt nach Pau an den Fuss der Pyrenäen. Dort werden dann am Donnerstag und am Freitag zwei weitere Bergetappen folgen.