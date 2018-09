Neff (25) stürzte im letzten Montainbike-Rennen der Swiss-Cup-Serie in Lugano in der ersten Abfahrt in Führung liegend und fiel auf jenes Knie, welches ihr schon an den Weltmeisterschaften auf der Lenzerheide Probleme bereitet hatte. Neff hofft, dass sie trotz des Sturzes an der WM starten kann, denn "mit so einem Sturz möchte ich die Saison eigentlich nicht beenden".