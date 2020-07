Jolanda Neff zum sechsten Mal Schweizer Meisterin

Obwohl Neff in Gränichen erst ihr zweites Mountainbike-Rennen nach der langen Verletzungspause wegen eines Milzrisses bestritt, triumphierte sie überlegen. Schon in der ersten Runde setzte sie sich von der Konkurrenz ab. Am Ende betrug ihre Reserve fast zweieinhalb Minuten.

Vor einer Woche war Neff am Swiss Bike Cup in Leukerbad Zweite hinter der U23-Weltmeisterin Sina Frei geworden. Letztere war diesmal auch wegen eines platten Reifens im frühen Rennverlauf chancenlos gegen die dreifache Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin von 2017. Inklusive Nachwuchskategorien ist es der elfte nationale Titel für Neff.

Auf internationaler Bühne müssen sich Neff und Co. noch gedulden. Der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigte Weltcup beginnt nach aktuellem Stand Anfang Oktober in Nove Mesto (CZE).