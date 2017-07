Erste Untersuchungen in einem nahegelegenen Spital ergaben insofern eine Teil-Entwarnung, dass sich Neff keinen Bruch zugezogen hat. Ob sie am Sonntag ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen kann, ist indes offen. "Vor Freitagmorgen wissen wir sicherlich nicht, wie es genau weitergeht", liess Nationaltrainer Edi Telser verlauten.

Neff war im Training bei einem Sprung gestürzt. Noch schlimmer erwischte es ihre Teamkollegin und Mitfavoritin Maja Wloszczowska. Die Polin zog sich bei einem Sturz auf einem asphaltierten Teilstück einen Bruch im Handgelenk zu und wird die Titelkämpfe verpassen.

Die Titelkämpfe in der Lombardei begannen am Donnerstagabend mit dem Team-Wettkampf. Das Cross-Country-Rennen der Frauen steht am Sonntag auf dem Programm.