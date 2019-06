«Deshalb haben wir auch viel weniger Verluste als beispielsweise in Russland oder in den USA. Die Amerikaner sind an Junioren-Weltmeisterschaften oft dominant, aber später hört man von fast keinem dieser Talente wieder etwas.» Der Berner Oberländer Peter ist seit zehn Jahren für den Verband tätig. In der Breite sei Swiss Cycling heute sicher besser aufgestellt als 2009, als Cancellara alles überstrahlte. Es ist sogar eine Generation im Anmarsch, die international wieder nachhaltig Akzente setzen könnte.

Als Ferdy Kübler und Hugo Koblet vor 70 Jahren der Konkurrenz um die Ohren fuhren, war die Tour de Suisse der bedeutendste Sportanlass im Land. Beat Breus Erfolge in den 1980er-Jahren haften immer noch in den Köpfen der älteren Sportinteressierten. Letzter Schweizer Gesamtsieger der Schweizer Rundfahrt war vor zehn Jahren Fabian Cancellara.

Der Leader der «jungen Wilden» heisst Marc Hirschi, wird im August 21-jährig und ist schon Welt- und Europameister auf U23-Stufe. Als Hirschi im vergangenen September in Innsbruck im grossen Stil den WM-Titel holte, klassierten sich mit Gino Mäder auf Platz vier und Patrick Müller als Neunter zwei weitere Schweizer unter den ersten zehn.

Die jungen Schweizer drückten dem WM-Strassenrennen im Frühherbst 2018 den Stempel auf. Für Ausbildner Peter war es ein sehr emotionaler Moment. «Im Ziel hatten wir bange Minuten. Wir hatten schon im Vorfeld der WM gute Resultate erreicht, aber den Sprung ganz an die Spitze immer wieder ganz knapp verpasst. Es war herausragend, dass ausgerechnet an der WM unsere Taktik zu hundert Prozent aufging.»

Glücksfall Marc Hirschi

Die Entscheidung auf der bergigen WM-Strecke schufen die Schweizer in einer Abfahrt. Hirschi war im WM-Zeitfahren zuvor noch gestürzt. Er hatte trotzdem die Courage, bei hohem Tempo auf abfallender Strasse in die Offensive zu gehen. «Wir legen in der Ausbildung grossen Wert auf die Technik. Von den erlernten technischen Fähigkeiten profitieren die Fahrer dann unter anderem in den Abfahrten», sagt Peter, «und Hirschi zeigte, dass er auch im Kopf alles für eine grosse Karriere hat.» Die Genugtuung war für alle gross. An der WM 2015 in Richmond in den USA waren sechs von Peters Junioren unter die ersten 36 gefahren, aber keiner aufs Podest.

Hirschi nimmt heuer das erste Mal an der Tour de Suisse teil. Er hat nach dem WM-Titel einen Dreijahresvertrag erhalten im deutschen Sunweb-Team, welches ihn sehr behutsam aufbaut. Eine dreiwöchige Rundfahrt bestreitet Hirschi wahrscheinlich erst im kommenden Jahr. Er hat kaum Schwächen, ausser dass er noch nicht so viele Rennkilometer absolviert hat wie die Konkurrenz.

Gino Mäder (22) verschaffte sich ein Engagement beim Dimension-Data-Team. Er ist von diesem Trio der stärkste Bergfahrer. Der 1,92 Meter grosse Müller (23) ist ein erstklassiger Allrounder. «Weil der Radsport in der Schweiz immer noch populär ist und unser Ausbildungssystem funktioniert, bringen wir immer wieder gute Rennfahrer heraus. Hin und wieder ist auch ein Ausnahmetalent wie Cancellara und Hirschi dabei», so Peter.

Bissegger, «knüppelharter Cheib»

Weil für die Elitefahrer in der Schweiz immer weniger Rennen ausgeschrieben sind, muss der Nachwuchs lange Wege auf sich nehmen, um sich mit adäquater Konkurrenz zu messen. Stefan Bissegger etwa, ein 20-jähriger Thurgauer mit ebenfalls grossen Perspektiven (Peter: «Ein knüppelharter Cheib») bestritt neben der Lehre Strassenprüfungen in den Niederlanden oder im Unterwallis. «Hirschi fuhr die gleichen Rennen. Wir sind mittlerweile froh, dass diese überhaupt in Europa stattfinden», so Peter.