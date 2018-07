Froome nimmt die schwierige Aufgabe mit dem nötigen Respekt an. «Dieses Rennen wird jetzt die grösste Herausforderung meines Lebens», sagte der Kapitän des umstrittenen Sky-Teams.

Die Asthmamittel-Affäre nach einer auffälligen Dopingprobe bei der Vuelta 2017 sorgt vor dem Grand Depart in der Vendée allerdings weiterhin für viel Wirbel. Froomes Freispruch durch Welt-Antidoping-Agentur Wada und Radsport-Weltverband UCI am vergangenen Montag ändert daran wenig.

Sorgen über Fan-Attacken

Im Peloton herrscht zudem Sorge über Attacken der Fans auf den in Frankreich unbeliebten Froome. Dass diese nicht unberechtigt sind, bewies die Teampräsentation am Donnerstag in La Roche-sur-Yon, bei der Froome ein gellendes Pfeifkonzert und lautstarke Buhrufe durch das Publikum erwarteten.