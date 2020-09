Alaphilippe verliert Leadertrikot an Yates - Tagessieg für Van Aert

Alaphilippe wurde mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden belegt, weil er sich auf den letzten 20 km illegal verpflegt hat. Der Franzose hatte sich nach seinem Sieg am Sonntag an die Spitze des Gesamtklassements gesetzt. Nun findet sich der 28-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step im 16. Gesamtrang wieder. Yates führt das Gesamtklassement drei Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic an.

Das 183 km lange und vorwiegend flache Teilstück von Gap nach Privas wurde erwartungsgemäss im Sprint entschieden. Der Belgier Wout van Aert verwies im leicht ansteigenden Finish den Niederländer Cees Bol um eine halbe Radlänge auf Platz 2. Für den diesjährigen Gewinner des Klassikers Mailand - Sanremo war es der zweite Etappensieg in der Frankreich-Rundfahrt, nachdem er 2019 die 10. Etappe im Sprint für sich entschieden hatte.