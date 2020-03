Die Tour de Romandie kann 2020 nicht stattfinden

Die 74. Tour de Romandie hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Weitere Etappenorte wären Aigle, Martigny, La Neuveville, St. Imier, Estavayer, Sion und Thyon 2000 gewesen. Am 3. Mai hätte die World-Tour-Rundfahrt mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gehen sollen.

Gemäss Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sollen die für heuer vorgesehenen Etappenorte auch 2021 zum Zuge kommen, wenn die Tour de Romandie vom 27. April bis 2. Mai stattfinden soll.