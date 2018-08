Seit 2008 fährt Wyss für das amerikanisch-schweizerische Team BMC, das in der nächsten Saison unter dem Namen des neuen Hauptsponsors CCC in der World Tour an den Start gehen wird.

Wyss folgt dem Schweizer Velohersteller BMC, der Dimension Data ab der Saison 2019 mit Fahrmaterial ausrüsten wird. "Ich freue mich sehr, diese neue Herausforderung anzunehmen", sagte Wyss, der zurzeit die Polen-Rundfahrt bestreitet. "Ich fahre seit elf Jahren auf BMC-Velos und es ist wirklich schön, diese Geschichte am Laufen zu halten."

Wyss nahm in seiner Karriere zweimal (2015 und 2017) als Helfer an der Tour de France teil. Insgesamt kommt der Schweizer Meister von 2015 auf zehn Starts bei Grand Tours. Der Star bei Dimension Data ist der britische Topsprinter Mark Cavendish, der an der Tour de France schon 30 Etappensiege errungen hat.

Von den fünf Schweizern, die in dieser Saison bei BMC unter Vertrag stehen, hat neben Wyss erst Michael Schär (fährt 2019 fürs Nachfolgeteam CCC) offiziell eine neue Equipe gefunden. Noch unbestätigt ist die Zukunft von Stefan Küng und Kilian Frankiny (beide zu Groupama-FDJ?) sowie Tom Bohli.