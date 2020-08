Bronze Für Marlen Reusser im EM-Zeitfahren

Reusser musste sich auf dem welligen und technisch anspruchsvollen Parcours rund um die bretonische Kleinstadt nur den beiden Niederländerinnen Anna van der Breggen und Titelverteidigerin Ellen van Dijk geschlagen geben. Für die 28-Jährige aus Hindelbank ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Im letzten Jahr gewann sie an den Europa-Spielen in Minsk in ihrer Lieblingsdisziplin überlegen die Goldmedaille.

Bissegger bei der U23 Zweiter

Rund eine Stunde vor Reusser hatte Stefan Bissegger bereits für freudige Gesichter im Schweizer Lager gesorgt. Der Thurgauer musste sich im Zeitfahren der U23-Kategorie nur dem Norweger Andreas Leknessund geschlagen geben.