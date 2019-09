Die Niederländer gewannen an den Strassen-Weltmeisterschaften in der britischen Region Yorkshire in der neuen Disziplin, in welcher pro Nation zunächst drei Fahrer und danach drei Fahrerinnen starten, überlegen die Goldmedaille vor Deutschland (0:23 zurück) und Gastgeber Grossbritannien (0:51).

Die Schweiz klassierte sich mit knapp eineinhalb Minuten Rückstand auf die Niederlande im 6. Rang. Zu WM-Bronze fehlten dem Swiss-Cycling-Sextett nur 36 Sekunden. Bei der Zwischenzeit rund sieben Kilometer vor dem Ziel waren die Schweizerinnen praktisch zeitgleich mit den Britinnen unterwegs gewesen.

Doch in der Folge musste Elisa Chabbey wegen eines platten Reifens das Rennrad wechseln. Zudem kam die Genferin in der letzten Rechtskurve vor dem Ziel auf nasser Strasse beinahe noch zu Fall, wodurch Marlen Reusser einige Sekunden auf Chabbey warten musste, weil die Ziellinie zumindest zu zweit pro Nation überquert werden musste. Kathrin Stirnemann hatte schon zuvor den Kontakt zu ihren zwei Teamkolleginnen verloren.