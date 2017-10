Neff, die als einzige Schweizerin selektioniert worden war, verlor bei ihrem Debüt auf höchster Radquer-Stufe 2:19 Minuten auf die niederländische Siegerin Maud Kaptheijns. Die 24-jährige Rheintalerin, die vor gut einem Monat in Australien erstmals Weltmeisterin im Cross Country geworden ist, hatte bereits in den letzten beiden Wintern im Quer-Weltcup teilnehmen wollen. Stürze und Verletzungen an der Hand hinderten sie aber an den geplanten Starts.

Völlig ungewohntes Terrain betrat Neff in Koksijde nicht. Vor drei Wochen war sie am internationalen Rennen in Bern gestartet. Prompt feierte sie dort einen überlegenen Solosieg. Sie plant, Mitte Dezember (in Namur/BEL) wieder an den Start zu gehen. Bis dahin konzentriert sie sich auf ihr Studium in Zürich.