Schon am Dienstag findet das WM-Zeitfahren in der U23-Kategorie statt. Für die Schweiz startet ein prominentes Duo: Marc Hirschi, der U23-Strassenweltmeister des vergangenen Jahres, und der Thurgauer Stefan Bissegger. Der 21-jährige Bissegger gewann im August an der EM im U23-Zeitfahren Bronze. An der WM ist die Prüfung gegen die Uhr für Bissegger zweitrangig. Er hat noch höhere Ziele und will am Freitag U23-Strassenweltmeister werden. (dg)