Probleme mit dem Knie: Roger Federer kehrt erst 2021 auf die Tour zurück

(sid) Eigentlich hatte Federer geplant, im Sommer auf die wegen der Corona-Pandemie bis 31. Juli unterbrochene Tour zurückzukehren.

Vor einigen Wochen habe er in seiner Rehabilitation «einen Rückschlag erlitten», wie der 38-Jährige am Mittwoch schrieb. Deshalb musste er «einen zusätzlichen schnellen arthroskopischen Eingriff an meinem rechten Knie vornehmen lassen», der ihn zum vorzeitigen Saisonende zwinge. Er freue sich schon darauf, «alle zu Beginn der Saison 2021 wieder auf der Tour zu sehen».

Federer hat in seiner einzigartigen Karriere bisher vergleichsweise wenige schwerwiegende Verletzung erlitten. 2016 musste er sich einer OP am linken Knie unterziehen, im darauffolgenden Jahr gewann er unter anderem Wimbledon und die Australian Open. Bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne im Januar 2020 klagte er immer wieder über körperliche Beschwerden, die ihn auch bei der Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic behinderten.

