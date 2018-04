Owetschkin vs Crosby: Duell der Superstars

Washington trifft in den Viertelfinals auf die Pittsburgh Penguins. Bereits im Vorjahr war es in der zweiten Playoff-Runde zum selben Duell gekommen. Die Penguins hatten damals die Oberhand behalten, mussten aber über sieben Spiele gehen, um die Capitals mit 4:3 auszuschalten.

Ingesamt kommt es zum zehnten Playoff-Duell zwischen den beiden Teams – nur einmal setzte sich die Mannschaft aus Washington durch. Besonders schmerzhaft waren die Niederlagen in den vergangenen beiden Jahren, als Washington jeweils als Qualifikationssieger am späteren Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh scheiterte. Auch in diesem Jahr treten die Capitals mit dem Heimvorteil an und zählen auf die Impulse von Owetschkin.

Der Russe erzielte in den laufenden Playoffs bislang fünf Tore, eines weniger als Sidney Crosby, der Starspieler der Pittsburgh Penguins. In den Playoff-Direktduellen konnten jeweils beide Entscheidendes beitragen: Owetschkin gelangen in den 20 Partien gegen Pittsburgh 12 Tore und 14 Assists, Crosby in den 19 Begegnungen mit Washington 10 Tore und 12 Assists.

Maple Leafs erzwingen Spiel 7

Die Toronto Maple Leafs gewinnen Spiel 6 zu Hause gegen die Boston Bruins mit 3:1. Damit gleichen die Kanadier die Serie nach zwischenzeitlichem 0:2- und 1:3-Rückstand auf 3:3 aus und erzwingen ein siebtes Spiel in Boston.