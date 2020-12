(frh) 27 sieglose Spiele in Folge – der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Nun entlässt der gebeutelte Tabellenletzte der Bundesliga seinen Trainer Manuel Baum. Für Baum war es ein kurzes Gastspiel «auf Schalke»: Er hatte die Mannschaft nach dem 2. Spieltag in dieser Saison übernommen.

Für Baum springt einer ein, der in Gelsenkirchen als "Jahrhundert-Trainer" gilt: Huub Stevens. Der 67-jährige Niederländer führte die Knappen zum Uefa-Cup-Sieg 1997. Sein Engagement gilt nur für die beiden Spiele am Samstag gegen Bielefeld und anschliessend im Pokal gegen Regionalligist SSV Ulm.