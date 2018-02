1. Wer spielt gegen wen?

Die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Die Patriots sind der grosse Favorit. Sie sind Titelverteidiger, haben den Super Bowl bereits fünf Mal gewonnen und stehen zum vierten Mal in zehn Jahren im NFL-Endspiel. Für die Eagles ist es die dritte Teilnahme am «Big Game». 1981 und 2004 gingen sie jeweils als Verlierer vom Platz, 2004 gegen die Patriots.

Die New England Patriots sind zwar nominell das Heimteam, werden aber trotzdem in ihren weissen Auswärtstrikots auflaufen. Aus einem einfachen Grund: In der Ära von Quarterback Tom Brady und Coach Bill Belichick liegt ihre Super-Bowl-Bilanz in Weiss bei 3:0. Die Eagles dürfen also in Grün spielen.