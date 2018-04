Fix planen kann er derzeit eigentlich nur mit Denis Malgin, der mit den Florida Panthers die Playoffs verpasst hat. Der andere Schweizer, der zuschauen muss, ist Vancouvers Sven Bärtschi. Der Oberaargauer kommt für eine WM-Teilnahme aber aus zwei Gründen nicht infrage. Erstens ist seine Schulter kaputt, zweitens ist sein Vertrag bei den Canucks ausgelaufen, weshalb er das Risiko, sich ohne laufenden Kontrakt am Turnier zu verletzen, so oder so nicht eingegangen wäre.

Viele Zusagen für Fischer

Wie gross aber stehen die Chancen, dass man einen der zehn restlichen NHL-Schweizer in Dänemark im Einsatz sehen wird? Klar ist, dass – Stand jetzt – neun Spieler ihre Zusage an Fischer gegeben haben, dass sie im Falle eines frühzeitigen Playoff-Out für die WM zur Verfügung stehen würden. Einzig Luca Sbisa hat signalisiert, dass er passen wird. Deshalb beurteilen wir vor den NHL-Playoffs für einmal nicht die Chancen der Schweizer Cracks auf ein Weiterkommen, sondern die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens ihrer NHL-Teams und somit einer WM-Teilnahme.Die letzten Spiele der ersten Playoff-Runde gehen am 25. April über die Bühne. Theoretisch kann Fischer also auch noch auf NHL-Cracks hoffen, die die Viertelfinals erreichen und dort früh scheitern.

Sven Andrighetto: Die Colorado Avalanche haben sich auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifiziert und treffen in der erstenRunde auf das beste Team der Qualifikation, die Nashville Predators. Die Avalanche ist in dieser Serie klarer Aussenseiter. WM-Chance: 95 Prozent.