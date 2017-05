Ihr Ziel sei es, stärker und hungriger denn je zurückzukehren. «Ich bin sehr ungeduldig. Mir wurde es sehr schnell langweilig. Am Anfang einer Pause fand ich das noch toll, konnte ausschlagen, mich mit Kollegen treffen und in den Ausgang gehen. Aber schon bald habe ich gemerkt, dass es nichts für mich wäre, eine Lehre zu machen und ein normales Leben zu führen. Dieses Leben passt zu mir», hatte sie vor einem Monat im Interview gesagt.

Zuletzt war Bencic beim Heimturnier in Biel in der Startrundrunde gescheitert. Enttäuschung und Verzweiflung waren ihr anzumerken. Den Fragen der Medien wollte sie sich zunächst gar nicht erst stellen. Zum Handgelenk sagte sie damals: «Es ist nicht wunderbar, aber okay. Mal tut es zwei Tage weh, dann wieder eine Woche nicht.» Trotzdem reiste sie am Wochenende darauf an den Fed-Cup-Halbfinal der Schweiz in Minsk, wurde jedoch nicht eingesetzt.