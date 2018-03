Die Kombinations-Olympiasiegerin von Pyeongchang, Michelle Gisin, weilte am Mittwoch im Rahmen eines Sponsoren-Events mit EHCO-VR-Präsident Marc Thommen in Olten und liess es sich nicht nehmen, den Playoff-Helden des EHC Olten am Tag vor dem ersten Finalspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers höchstpersönlich viel Erfolg zu wünschen. Sie hatte natürlich auch ihre Goldmedaille mit im Gepäck und sagte: "Ich hoffe, die Goldmedaille bringt ihnen Glück!".