Der Fünfte Finalist, der Australier Steven Bradbury, war vor der letzten Kurve abgehängt und nahm das Tempo weg. Dann der Moment: Einer der Siegesanwärter rutschte aus und riss einen weiteren Konkurrenten zu Boden. Zuletzt lagen alle vier neben der Bahn wie vier sauber abgeräumte Kegel.

Bradbury lief unbehelligt an den vier vorbei, weil er gar nicht anders konnte. Er überquerte die Ziellinie als Erster und mit einer entschuldigenden Geste, als wollte er sagen: "Sorry, wenn keiner die Goldmedaille haben will, dann muss ich sie wohl nehmen." Auf diese Weise bescherte Bradbury seinem Land den ersten Olympiasieg an Winterspielen.

Die Zuschauer waren zuerst perplex, brachen aber bei der Wiederholung auf der Grossleinwand in Gelächter aus. Und sie trösteten sich damit, dass ihr Held Ohno sich von allen Gestrauchelten zuerst aufgerappelt hatte und vor einem Kanadier zum Silber ins Ziel getorkelt war.