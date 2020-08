Ohne Lockerung droht allen Klubs im Schweizer Spitzeneishockey der Konkurs

Der Platz war gut gewählt. Die Klubmanager unserer höchsten Eishockeyliga eilten am vergangenen Donnerstag und Freitag für eine Klausur ins «Kemmeriboden-Bad». Ein Kraftort im tiefsten Emmental.

Versammlungen an magischen Plätzen in Zeiten der Not haben Tradition: Fast auf den Tag genau 80 Jahre zuvor hatte General Henri Guisan am 25. Juli 1940 alle Offiziere auf dem Rütli versammelt. Um das weitere Vorgehen in schweren Zeiten zu besprechen. Aber es gibt einen Unterschied: Der General präsentierte eine Lösung: Wegen militärischer Ohnmacht Preisgabe des Flachlandes, Rückzug ins Reduit der Alpen, und die Offiziere kehrten guten Mutes zu ihren Soldaten zurück.

Ohne Lockerung keine Meisterschaft

Die «Klubgeneräle» haben sich hingegen rat- und mutlos nach dem «Kemmeriboden-Bad-Rapport» in ihre Büros zurückgezogen. Das einzige Resultat ihrer Zusammenkunft: ein «offener Brief zum Nationalfeiertag» an die «Damen und Herren Bundesräte, Damen und Herren Regierungsräte aller Kantone». Mit der untertänigen, flehentlichen Bitte, man möge doch dem Volk die Spiele zurückgeben und die Stadien wieder öffnen.

Auf dem Spiel steht die nächste Saison, die eigentlich am 18. September mit dem Knüller SC Bern gegen die ZSC Lions beginnen sollte. Aber bei den aktuellen behördlichen Anordnungen – nicht mehr als 1000 Zuschauer in einem Stadion – wird das nicht möglich sein. Das ist von den Klubs inoffiziell so beschlossen worden.

Hilflos ausgeliefert

Nun ist die Landesregierung die letzte Hoffnung. Am 12. August entscheidet der Bundesrat darüber, wie es weitergehen soll. Das Schweizer Eishockey ist hilflos den Entscheiden der Politikerinnen und Politiker ausgeliefert.